نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش يوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها، ويقتل من وصفهم بـ"مخربي النخبة" الذين شاركوا بهجوم 7 أكتوبر 2023، بحسب تعبيره.

وأضاف "إذا كان علي أن أختار بين الانتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الانتصار"، مؤكدًا العمل على تدمير أبراج غزة زاعمًا أنها "بنى تحتية إرهابية".

كما زعم إقامة منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى "أماكن آمنة"، رغم استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة لا سيما أماكن وجود خيام النازحين.