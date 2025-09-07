بحث خلالها سبل إنهاء الحرب على غزة.. وفد من حماس يختتم زيارة إلى مصر

وكالات

اختتم وفد قيادي من حركة حماس، مساء أمس السبت، زيارة إلى مصر تناولت سبل "إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وقالت حماس، في بيان أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن الوفد ترأسه زاهر جبارين، وضم في عضويته حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة القاهرة، بهدف التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وشددت الحركة في بيانها على أن "وحدة الموقف والميدان تمثل الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التدمير والتهجير الممنهجة، التي ينتهجها الاحتلال ضمن مساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة".

وأضافت أن "الزيارة جاءت تزامنا مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

واتفقت الفصائل الفلسطينية، وفق البيان، على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي غزة، والتصدي للعدوان المتصاعد في الضفة والقدس، إلى جانب تعزيز الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المقبلة.