رئيس وزراء اليابان يقرر الاستقالة من منصبه

10:32 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قرر الاستقالة لتجنب الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

مع تولي إيشيبا زمام القيادة، خسر الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في انتخابات مجلسي البرلمان منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الاثنين على إجراء انتخابات قيادية استثنائية. وكانت حكومة إيشيبا قد وضعت اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

