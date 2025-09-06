إعلان

"هند رجب": بولندا احتجزت 3 مندوبي أسلحة إسرائيليين للتحقيق معهم

07:52 م السبت 06 سبتمبر 2025

مؤسسة هند رجب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، إن بولندا احتجزت وتحقق مع 3 مندوبي أسلحة إسرائيليين بطلب من مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية.

وفي يونيو الماضي، قدمت المؤسسة شكوى قانونية للدتيابة العامة الهولندية ضد ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي يُدعى لافي لازاروفيتش، بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية بغزة.

وتواجد الضابط الإسرائيلي في هولندا، ضمن جولة نظمتها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلي "سايبر آرك" تحت عنوان "سايبر آرك العالمية".

وذكرت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، الأربعاء الماضي، أنها قدمت شكوى رسمية للمحكمة العليا في اليونان ضد ضابط إسرائيلي موجود في البلاد كسائح.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الضابط الإسرائيلي خدم كقائد كتيبة في لواء جفعاتي المشارك في حملة الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة.

وأكدت المؤسسة، أن شكواها المقدمة للمحكمة العليا في اليونان مدعومة بأدلة تحمل الضابط الإسرائيلي مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب وتعذيب بغزة.

وفي أغسطس الماضي، قالت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان، إنها قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف وزملائه.

ولفتت "هند رجب"، إلى أن 6 قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولون عن قتل أنس الشريف منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أن قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة، أدت إلى استشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع و3 مصورين، مساء الأحد الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة هند رجب بولندا مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية لافي لازاروفيتش الإبادة الجماعية بغزة هولندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 0 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟