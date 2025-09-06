ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يمنح إعفاءات جمركية لبعض الدول

وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يتيح بدءًا من يوم الإثنين المقبل، منح بعض الإعفاءات الجمركية لشركاء تجاريين يبرمون اتفاقيات حول الصادرات الصناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، إضافة إلى المركبات الدوائية والكيماويات.

ومنذ توليه المنصب قبل سبعة أشهر، عمل ترامب على رفع الرسوم الجمركية بشكل واسع بهدف إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، وخفض العجز التجاري الأمريكي، وانتزاع تنازلات من شركاء التجارة عبر المفاوضات.

ويحدّد الأمر التنفيذي الجديد أكثر من 45 فئة من السلع التي ستُعفى من الرسوم الجمركية عند استيرادها من "شركاء متحالفين" يبرمون اتفاقيات إطارية لتخفيض رسوم ترامب "المتبادلة" والرسوم المفروضة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.

ويجعل أمر الجمعة التعريفات الأمريكية متوافقة مع التزاماتها في صفقات إطارية قائمة، بما في ذلك مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وستدخل الإعفاءات حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم الإثنين.

وذكر ترامب في الأمر أن استعداده لتقليص الرسوم يعتمد على "نطاق وقيمة الالتزامات الاقتصادية للشريك التجاري تجاه الولايات المتحدة ضمن اتفاقه حول التجارة المتبادلة"، وكذلك على المصالح الوطنية الأمريكية.

تشمل التخفيضات البنود التي "لا يمكن زراعتها أو استخراجها أو إنتاجها طبيعيًا في الولايات المتحدة" أو تلك التي لا تُنتج بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن القرار يتضمن أيضًا استثناءات جديدة لبعض المنتجات الزراعية والطائرات وقطع الغيار، إضافة إلى مواد غير حاصلة على براءة اختراع تُستخدم في صناعة الأدوية.

وأضاف أن وجود اتفاق "متبادل" مع الولايات المتحدة سيسمح لمكتب الممثل التجاري ووزارة التجارة والجمارك بإعفاء الواردات المشمولة دون الحاجة إلى إصدار أمر تنفيذي جديد من ترامب.

وتشمل قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجرافيت وأنواعًا مختلفة من النيكل، وهو عنصر أساسي في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية.

ويغطي القرار أنواعًا مختلفة من واردات الذهب، بدءًا من المساحيق والصفائح وحتى السبائك، وهو استيراد رئيسي من سويسرا التي تعاني من رسوم أمريكية تصل إلى 39% لعدم توقيعها اتفاقًا تجاريًا بعد.

كما يتيح الأمر إلغاء الرسوم الجمركية على الجرافيت الطبيعي، ومغناطيس النيوديميوم، والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LEDs)، ويلغي إعفاءات سابقة عن بعض أنواع البلاستيك والسيليكون متعدد البلورات، المكوّن الأساسي للألواح الشمسية.