ترامب: يلوّح بعواقب وخيمة إذا لم تُفرج حماس عن المحتجزين

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري مفاوضات متعمقة مع حركة حماس بشأن المحتجزين في غزة، محذرًا من أن الوضع سيكون سيئًا إذا لم يتم إطلاق سراحهم.

وأشار ترامب إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إسرائيل بسبب ملف المحتجزين تضع الحكومة الإسرائيلية في موقف بالغ الصعوبة.

وأضاف أن نحو 20 شخصًا ما زالوا محتجزين في غزة، مرجحًا أن يكون بعضهم قد توفوا مؤخرًا، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.