أمريكا: تسرب ضخم لمياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك

كتب : مصراوي

11:43 م 23/01/2026

نهر بوتوماك

(أ ب)

انفجر أنبوب ضخم ينقل ملايين الجالونات من مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي في نهر بوتوماك شمال غرب واشنطن، العاصمة، ملوثا النهر قبل وصول عاصفة شتوية عاتية دفعت فرق الصيانة إلى التدخل بسرعة.

وتعمل شركة دي سي ووتر، المشغلة لنظام الصرف الصحي، على تركيب مضخات لتحويل مياه الصرف بعيدا عن موقع انفجار الأنبوب، ما يتيح لفرق الصيانة القيام بالإصلاحات اللازمة.

ودعت الشركة السكان إلى الابتعاد عن المنطقة، وبضرورة غسل البشرة حال التعرض لمياه الصرف.

وجاء التسرب نتيجة انفجار أنبوب لنقل مياه الصرف الصحي بقطر 72 بوصة "183 سنتيمترا" في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى اندفاع مياه الصرف من الأرض إلى النهر.

وقال المتحدث باسم شركة دي سي ووتر، جون ليسل، إن الشركة تقدر حجم فيضان مياه الصرف بحوالي 40 مليون جالون "نحو 150 مليون لتر" يوميا – أي ما يكفي لملء حوالي 66 حوض سباحة أولمبي – لكن من غير الواضح بالضبط مقدار المياه التي انسكبت في النهر منذ بدء الفيضان.

