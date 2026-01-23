الفيوم - حسين فتحى:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، في فك غموض سرقة مليون و50 ألف جنيه من داخل مسكن مسن بمنطقة "تعاونيات غرب"، حيث تم ضبط 3 متهمين واستعادة المبلغ كاملاً، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط المتهم الرابع "نجل رجل أعمال" والهارب بالمبلغ المتبقي.

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من "موظف بالمعاش" وزوجته باكتشافهما سرقة مبلغ مليون و50 ألف جنيه من شقتهما، وأكد الضحايا أن المبلغ يمثل "مدخرات العمر" التي تم ادخارها لتجهيز أبنائهما.

بدوره، شكل اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، فريق بحث قاده المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، والنقيب عمر بهجت، معاون المباحث.

وانتقل الفريق لمعاينة الشقة وفحص منافذ الدخول والخروج، مع البدء في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار وتتبع خط سير الجناة.

توصلت التحريات المكثفة إلى تحديد هوية التشكيل العصابي المكون من 4 أفراد، والمفاجأة كانت في وقوف "نجل رجل أعمال معروف" وراء التخطيط للواقعة.

وخلال 24 ساعة من البلاغ، تمكنت القوات من ضبط 3 من الجناة وبحوزتهم المبلغ المسروق، ليعترفوا باقتحام الشقة وسرقة الأموال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة بندر الفيوم، قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأصدرت قراراً بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب، وتسليم الأموال لأصحابها.