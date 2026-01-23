نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عبر منصة تروث سوشيال غلاف كتاب للناشط الأمريكي الراحل تشارلي كيرك والذي يحمل أسم "توقف باسم الله لماذا سيغير السبت حياتك".

وعلق ترامب على الصورة، قائلا: "قبل شهر واحد من أن يأخذه وحش بعيدًا عنا، أنهى العظيم تشارلي كيرك كتابه الأخير.

وأضاف الرئيس الأمريكي:" أن تشارلي قال لي في كثير من الأحيان إذا أردت أن أكون معروفًا بأي شيء، أريد أن أكون معروفًا بشجاعتي من أجل إيماني لقد اهتم تشارلي بشدة بالله والوطن".

وقال ترامب أنه في هذا الكتاب القوي، تلهمنا حكمته وشجاعته وقناعته جميعًا للتوجه إلى الله للحصول على التوجيه ضد الشر في هذا العالم، والذي يمكننا أيضًا التغلب عليه، لذا ساعدنا يا الله.