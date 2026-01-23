وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا تعارض بناء القبة الذهبية فوق جزيرة جرينلاند، على الرغم من أن القبة الذهبية ستحمي كندا.

وأَضاف ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، أنه بدلاً أن توافق كندا على القبة، صوتوا لصالح التعامل مع الصين، التي سوف تأكلهم خلال السنة الأولى.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن أسطولًا ضخمًا يتجه نحو إيران، وذلك بعد أن هدد طهران بشكل متكرر بتدخل الولايات المتحدة، وسط حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات هناك.

وقال ترامب" لدينا أسطول ضخم يتجه في هذا الاتجاه وربما لن نضطر إلى استخدامه.. لدينا الكثير من السفن تتجه في هذا الاتجاه، على سبيل الاحتياط، لدينا أسطول كبير يتجه في هذا الاتجاه، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب متحدثا عن إيران: "لدينا قوة كبيرة تتجه نحو إيران. أفضل ألا يحدث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".