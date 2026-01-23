مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء استهداف انتحاري حفل زفاف في باكستان

(أ ب)

أفادت الشرطة الباكستانية بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، اليوم الجمعة، بعد أن فجر انتحاري سترته الناسفة بين ضيوف في حفل زفاف في شمال غرب باكستان.

وقال قائد الشرطة المحلية عدنان خان إن الهجوم وقع في منزل نور عالم محسود، وهو قيادي مجتمعي مؤيد للحكومة، في ديرا إسماعيل خان، إحدى مناطق إقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف أن عناصر الشرطة نقلوا القتلى والمصابين إلى أحد المستشفيات، حيث وصفت حالة بعض الجرحى بالحرجة.

وقال شهود عيان إن الضيوف كانوا يحضرون مراسم الزفاف، وكان بعضهم يرقص على إيقاع الطبول، عندما نفذ الانتحاري هجومه.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. لكن من المرجح أن تتجه الشبهات إلى حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضا باسم "تحريك طالبان باكستان"،التي نفذت العديد من الهجمات في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن حركة طالبان الباكستانية منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، فإنها متحالفة معها.

وقد ازدادت جرأة حركة طالبان الباكستانية منذ عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة في أفغانستان المجاورة عام 2021، عندما غادرت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) البلاد بعد 20 عاما من الحرب.

ومنذ تولي حركة طالبان السلطة في كابول، وجد العديد من قادة ومقاتلي حركة طالبان الباكستانية ملاذات آمنة داخل أفغانستان.