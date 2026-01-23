تفاصيل حريق التهم محتويات شقة سكنية في السلام

كتب- صابر المحلاوي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة يرافقها عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالطابق الثالث حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى الشقق والعقارات المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما أسفرت الواقعة عن تلفيات مادية داخل الشقة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.