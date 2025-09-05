رغم الانتقادات حول غزة.. ألمانيا تعلن عن صفقة سلاح ضخمة مع إسرائيل

وكالات

تخطط ألمانيا لشراء ثلاثة طائرات مسيّرة متطورة من طراز هيرون من إسرائيل بتكلفة تقارب مليار يورو، وذلك على الرغم من الضغوط الأوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة. وتعد هذه الصفقة جزءًا من موجة تسليح واسعة تشمل أيضًا طائرات مقاتلة، ناقلات جند مدرعة، وتحديث منظومات باتريوت لصالح أوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج استنادًا إلى وثائق داخلية، فإن وزارة الدفاع الألمانية تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوسيع أسطولها من طائرات هيرون تي بي من خمس إلى ثماني طائرات. وتشمل الصفقة الطائرات المجهزة بكاميرات ورادارات متقدمة، إضافة إلى قطع غيار وتدريب الطواقم.

وتُقدَّر التكلفة المباشرة للطائرات الثلاث بنحو 630 مليون يورو، بينما يُتوقع أن تصل نفقات التشغيل حتى عام 2034 إلى 300 مليون يورو إضافية. إسرائيل ستكون المقاول الرئيسي في الصفقة، على أن تتولى الصناعات الجوية الإسرائيلية دور المقاول الفرعي، بمشاركة شركات ألمانية في هامبورج وبريمن.

من المقرر أن تناقش لجنة الميزانية في البوندستاج (البرلمان الألماني) الصفقة في 10 سبتمبر، إلى جانب صفقات تسليح أخرى تشمل شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر وآلاف ناقلات الجند والدبابات، بالإضافة إلى حزم أميركية لتحديث منظومات باتريوت المخصصة لأوكرانيا.

ومن بين أبرز الصفقات أيضًا عقد مرتقب مع شركة باتريا الفنلندية لتوريد ما بين 3,500 إلى 4,500 ناقلة جند مدرعة جديدة، بتكلفة تُقدَّر بين 3.5 و4.5 مليار يورو، لتحل محل أسطول ناقلات فوكس القديمة الذي يضم نحو 940 آلية.

تأتي هذه الصفقات ضمن سياسة المستشار فريدريش ميرتس الرامية لمضاعفة ميزانية الدفاع الألمانية.