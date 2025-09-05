وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة جماعية للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على حسابه في "تروث سوشيال"، مرفقاً الصورة بتعليق يعلن أن الولايات المتحدة "قد خسرت" روسيا والهند لصالح الصين.

وكتب الرئيس الأمريكي: "يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا أمام الصين، أعمق وأظلم قوى العالم، أتمنى لهما مستقبلاً طويلاً ومزدهراً معاً!".



وقد شكلت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي استضافتها الصين مؤخراً، محطة بارزة في إعادة رسم ملامح العلاقات الدولية، حيث أكد قادة الدول الأعضاء على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي في مواجهة ما وصفوها بـ"التحديات المشتركة"، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.



وشهدت القمة لقاءات ثنائية وثلاثية، من بينها اجتماع ثلاثي جمع بوتين وشي ومودي، أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول موقع الهند في المعادلة الدولية، خصوصاً في ظل توتر العلاقات بينها وبين واشنطن خلال الأشهر الماضية.