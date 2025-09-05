إعلان

"خلف الكواليس".. إعلام عبري: اتصالات أمريكية لإحياء صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل

11:36 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

ستيف ويتكوف

وكالات


ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى اتصالات أولية تهدف إلى استئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى والترويج لمبادرة جديدة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مشاركة في المفاوضات، أن هذه الاتصالات ما زالت في مراحلها الأولية "خلف الكواليس"، مؤكدة أن الوضع "معقد للغاية".

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن القائد السابق للمفاوضات في هيئة الأركان قوله إنه "لا توجد فجوات كبيرة" في المفاوضات، محذراً من أن "الوقت ينفد"، وداعياً إلى الدخول في محادثات لتخفيف الضغط الدولي وإعادة الأسرى.

وتشهد الساحة الإسرائيلية خلافات متصاعدة بعد إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسيطان مصر وقطر، في حين رفضت إسرائيل ما وصفته بـ"الصفقات الجزئية".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إسرائيل موافقتها على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ستيف ويتكوف صفقة تبادل الأسرى الجيش الإسرائيلي إسرائيل حماس
