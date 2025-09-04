جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: سيطرنا على 40% من غزة

زعم المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إيفي دوفرين، خلال بيان مصور اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال تمكنت من السيطرة حالياً على نحو 40% من مدينة غزة.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "ستستمر العملية العسكرية في التوسع والتكاثف في الأيام المقبلة سنزيد الضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وكشف إيفي دوفرين، عن وثائق جديدة لأبي عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال دافرين، إن أبو عبيدة كان بارزًا، وأحد آخر الشخصيات البارزة المتبقية من القيادة الأصلية التي قادت 7 أكتوبر 2023، مضيفًا "أنه وزّع كاميرات على المقاتلين الذين قاموا بالعملية، وقام بنفسه بنشر وثائق عن أحدث 7 أكتوبر".

وخاطب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأسرى قائلاً: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادتكم المهمة لم تنتهِ بعد، وسنواصل العمل باحترافية في جميع قطاعات".

وأشار دافرين إلى الهجوم على قيادات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، قائلا "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي من مسافة 2000 كيلومتر وقضى على بعض قيادة الحوثيين لا يزال مصير رئيس الأركان ووزير الدفاع مجهولاً".