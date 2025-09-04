وفاة مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني عن عمر 91 عامًا

وكالات

أعلنت مجموعة "أرماني" اليوم (الخميس) وفاة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا.

ويُعد أرماني واحدًا من أبرز الأسماء في عالم الموضة، إذ رسخ عبر عقود من الإبداع ملامح الذوق الإيطالي الكلاسيكي في الأزياء، كما نقل السجادة الحمراء في هوليوود إلى مستويات جديدة من الأناقة.

وقالت المجموعة في بيان: "لقد رحل السيد أرماني، كما كان يُدعى دائمًا باحترام وإعجاب من موظفيه ومقربيه، بسلام وسط أحبائه. لقد كان قوة دافعة لا تعرف الكلل",

ووصفت أسرته وموظفوه فقدانه بأنه "فراغ عميق", مؤكدين التزامهم بالحفاظ على إرثه ومواصلة مسيرته "بروح من الاحترام والمسؤولية والحب".

ورغم هيمنة عمالقة مثل "LVMH" و"كيرينج" على صناعة الأزياء الفاخرة، ظل أرماني المساهم الوحيد في شركته، والتي قدّر محللون قيمتها في 2024 بما بين 8 و10 مليارات يورو.

ولد أرماني عام 1934 في مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا، وبدأ مسيرته في مجال الأزياء عام 1957 بعد أن عمل فترة في الطب ثم الخدمة العسكرية. أسس علامته التجارية الشهيرة عام 1975 مع شريكه سيرجيو جاليوتي، وحققت مجموعاته للرجال والنساء نجاحًا عالميًا.

اشتهر بأزيائه البسيطة والراقية، وأحدث ثورة في موضة الملابس الرجالية غير المبطنة، كما أصبح أحد أبرز مصممي أزياء نجوم هوليوود منذ فيلم “American Gigolo” عام 1980.

ترك أرماني بصمته أيضًا في مجالات عدة، من الخطوط الشبابية مثل Emporio Armani إلى الفنادق الفاخرة مثل Armani Hotel Dubai، إلى جانب تصميمه لزي المنتخب الإيطالي في دورات أولمبية مختلفة.