أطباء بلا حدود: قدّمنا لبريطانيا أدلة على جرائم حرب في غزة

وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن إسرائيل تقوم باستهداف جماعي للمدنيين في غزة وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل سكان القطاع هدفا مشروعا.

وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجر بشكل قسري مليوني فلسطيني من غزة ولا يعطي الناس وقتا كافيا للإجلاء، موضحة أن أكثر من 1500 من موظفي المنظمة الصحية في القطاع استشهدوا منذ أكتوبر 2013 والمستشفيات لا يمكنها العمل تحت القصف المتواصل.

وأكدت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود، على أن إسرائيل تستخدم التجويع في غزة كسلاح حرب من خلال سيطرتها على كل ما يدخل القطاع من مساعدات، مضيفة أن "إسرائيل هي من صنعت المجاعة في غزة".

وشددت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود، على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وكارثة إنسانية من صنع الإنسان، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت للحكومة البريطانية شهادات وأدلة على جرائم الحرب في غزة وطلبت اجتماعا مع وزير الخارجية ديفيد لامي لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.