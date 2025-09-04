إعلان

أطباء بلا حدود: قدّمنا لبريطانيا أدلة على جرائم حرب في غزة

02:41 م الخميس 04 سبتمبر 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن إسرائيل تقوم باستهداف جماعي للمدنيين في غزة وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل سكان القطاع هدفا مشروعا.

وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجر بشكل قسري مليوني فلسطيني من غزة ولا يعطي الناس وقتا كافيا للإجلاء، موضحة أن أكثر من 1500 من موظفي المنظمة الصحية في القطاع استشهدوا منذ أكتوبر 2013 والمستشفيات لا يمكنها العمل تحت القصف المتواصل.

وأكدت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود، على أن إسرائيل تستخدم التجويع في غزة كسلاح حرب من خلال سيطرتها على كل ما يدخل القطاع من مساعدات، مضيفة أن "إسرائيل هي من صنعت المجاعة في غزة".

وشددت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود، على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وكارثة إنسانية من صنع الإنسان، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت للحكومة البريطانية شهادات وأدلة على جرائم الحرب في غزة وطلبت اجتماعا مع وزير الخارجية ديفيد لامي لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطباء بلا حدود بريطانيا جرائم حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح