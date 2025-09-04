إعلان

تركيا: عدم وفاء "قسد" بتعهداتها تهديد لوحدة سوريا ولأمننا القومي

12:46 م الخميس 04 سبتمبر 2025

تركيا

background

وكالات

اتهمت وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعدم الوفاء بتعهداتها بنزع السلاح والاندماج في الدولة السورية.

وأكدت الدفاع التركية، على أن عدم وفاء قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها يشكل تهديدا لوحدة سوريا ولأمن تركيا الوطني.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الأحد الماضي، إن الجيش السوري تصدى لمجموعة قتالية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية للجيش بمنطقة تل ماعز شرق حلب.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري، أوقعت عناصر القوة المتسللة بكمين محكم.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن قوات تابعة لـ"قسد" تتمركز في قرية أم تينة وينة حافر بريف حلب، استهدفوا نقاط عسكرية للجيش في تل ماعز في محاولة لتغطية انسحاب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.

وأفاد المصدر الحكومي، بأن الاشتباك الأول كان بأسلحة خفيفة، لكن تم الرد بالسلاح الثقيل مع استمرار القصف من قِبل قوات "قسد"، فضلا عن استدعاء قوات دعم للنقاط العسكرية في تل ماعز.

وقامت قوات "قسد"، مساء السبت الماضي، بمداهمة أحياء في مدينة الحسكة كما فرضت حظر تجول تام.

تركيا وحدة سوريا وزارة الدفاع التركية
