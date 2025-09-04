

وكالات

نظمت منظمة جيه ستريت الأمريكية اليهودية حملة جمع توقيعات عبر موقع "x" من أجل حث أعضاء الكونجرس على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت منظمة جيه ستريت الأمريكية اليهودية، أن مشروع ضم الضفة يعمق عزلة إسرائيل ويضعف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت المنظمة، إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية ومشروع ضم الضفة يهدف لمنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.

وذكرت المنظمة، أن ترامب ونتنياهو يعملان على محو الأمل بقيام دولة فلسطينية وعلى الولايات المتحدة اختيار مسار مختلف.

وأدانت حماس في بيان سابق تصريحات وزير المالية اليميني المتطرف بحكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها رفض إقامة الدولة الفلسطينية والسعي على ضم الضفة الغربية.

وأكد القيادي في الحركة، عبد الحكيم حنيني، أن التصريحات العدوانية لسموتريتش تمثل دليلا على نهج الحكومة الفاشية الاستيطانية التي ترتكب الإبادة في غزة وتسعى لفرض الضم والتهجير في الضفة الغربية، وفقا للغد.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة، مؤكدا أن لا مستقبل لمحتل غاصب على أرض فلسطين مهما تصاعد بطشه وعدوانه.