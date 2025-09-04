بعد مقتل تونسي.. تونس تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية



وكالات

استدعت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، القائم بأعمال سفارة فرنسا بتونس، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، أمس، بمدينة مرسيليا.

وأوردت الوزارة في بلاغ، أنّه على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 2 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد ظهر 3 سبتمبر 2025، باستدعاء القائم بالنيابة بأعمال السفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية."

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.

كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن.

كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.