

وكالات

شن الجيش الإسرائيلي، غارات عنيفة استهدفت بلدتي أنصارية وعدلون جنوبي البلاد.

استهدفت الغارات الإسرائيلية على بلدة أنصارية جنوبي لبنان هنجارًا لتصليح الآليات الثقيلة والسيارات، ما أسفر عن أضرار مادية ضخمة لحقت بعدد من المنازل.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جوية بلدة الضهيرة جنوب لبنان، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة طيرحرفا الواقعة أيضا في جنوب البلاد.

هذا وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل في نوفمبر الماضي.

وتشمل هذه الخروقات انتهاكات جوية متكررة للمجال الجوي اللبناني باستخدام طائرات مسيرة وطائرات حربية، وغارات جوية في مناطق متفرقة من البلاد، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، وفقا لروسيا اليوم.

في نفس الوقت، يعيش الداخل اللبناني انقساما بخصوص قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يرفضه "حزب الله" في الوقت الحالي، باعتبار أن إسرائيل ما زالت تحتل أراضي لبنانية، وتستمر في اعتداءاتها، فيما يرى طرف آخر من اللبنانيين أنه يجب تسليم السلاح دون ضمانات.