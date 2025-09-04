لبنان: 4 شهداء و10 مصابين بغارات إسرائيلية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال، إثر سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوبي البلاد.

وقالت الصحة في بيانات متفرقة لها، اليوم الأربعاء، إن الغارات الجوية والطائرات المسيرة الإسرائيلية أسفرت عن شهيد في كل من بلدات الطيبة وشبعا وياطر بمحافظة النبطية والخرايب بمحافظة الجنوب، إضافة إلى إصابات متفاوتة.

رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف البلدات والسيارات إلى جانب الدراجات النارية في عدد من المناطق اللبنانية.