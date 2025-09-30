ترامب يقترح على الجيش استخدام المدن الأمريكية "الخطرة" كمناطق للتدريب

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب بدا وكأنه يقترح على وزارة الحرب "البنتاجون"، استخدام "المدن الخطرة" كمناطق تدريب للجيش والحرس الوطني.

وخلال كلمته أمام كبار القادة في الجيش الأمريكي في كوانتيكو بولاية فرجينيا، ذكر ترامب أنه أخبر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أنه يجب عليه استخدام بعض هذه المدن الخطرة كمناطق تدريب للجيش "لأننا سنذهب إلى شيكاغو قريبا، فهي مدينة كبيرة ذات حاكم غير كفء".

وتطرق ترامب، إلى عما شاهده من عمليات بصق على الجنود الأمريكيين، قائلا: "السياسة الجديدة يجب أن تكون: هم يبصقون، ونحن نضرب".

وأضاف ترامب: "الناس واقفون يبصقون على الجنود ويصرخون في وجوههم. هذا الجندي الواقف هناك يريد أن يضرب ذلك الشخص ضربا مبرحا، لكن لا يُسمح له بفعل شئ".

وتابع الرئيس الأمريكي: "ما أقوله: إنهم يبصقون، فنضربهم. هل هذا مقبلو؟ أعتقد ذلك".

وفي خطابه للجنرالات الأمريكيين، أشار ترامب إلى أنه في حال تعرضت المركبات العسكرية أو الشرطة للرشق بالحجارة أو أشياء أخرى، فيتعين عليهم "أن يفعلوا ما يريدون".

وأردف ترامب: "تخرج من تلك المركبة، وبإمكانك أن تفعل أي شئ يحلو لك، لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم قتلك".