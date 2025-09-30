شهير بذي القرنين.. رجل يدّعي أنه الرئيس الأمريكي الحقيقي يقاضي ترامب

رفع مواطن أمريكي يُعرف بلقب "ذي القرنين" دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض ضخم، مدعيًا في الوقت نفسه أنه الرئيس الشرعي للولايات المتحدة.

جاكوب تشانسلي، المعروف إعلاميًا باسم "شامان كوان"، يطالب في دعواه بتعويض قدره 40 تريليون دولار، وتشمل القضية أيضًا إيلون ماسك، وشركة T-Mobile، ووارنر براذرز، وجهات أخرى.

وفي الشكوى المؤلفة من 26 صفحة، يدّعي تشانسلي أنه "الرئيس الأمريكي الحقيقي"، ويتهم مخرجي الأفلام كريستوفر نولان وجيمس كاميرون بسرقة كتاباته، كما اتهم وكالة الأمن القومي باستخدام صورة الممثلة ميشيل رودريجيز لإقناعه باستخدام قدراته "الشامانية" للتعامل مع "أمور من عالم آخر".

وكان تشانسلي من أبرز الشخصيات في هجوم 6 يناير، حيث اشتهر بقبعته الجلدية ذات القرون وطلائه على الوجه وصدره العاري، وكان من أوائل المتظاهرين الذين دخلوا المبنى واستخدم مكبر صوت لتحفيز الحشد.

اعترف تشانسلي بارتكاب جريمة جنائية تتعلق بعرقلة إجراء رسمي على خلفية اقتحام الكابيتول، وحُكم عليه بالسجن 41 شهرًا في نوفمبر 2021، قضى منها حوالي 27 شهرًا قبل نقله إلى دار نصفية في فينيكس في مارس 2023.

لاحقًا، منح الرئيس ترامب تشانسلي عفوًا رئاسيًا.