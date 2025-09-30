الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس بجنوب بيت لحم

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم اعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

فيما أفادت إذاعة الجيش أن المنفذ دهس عددًا من الأشخاص عند مفترق الخضر وتم تحييده بإطلاق النار وأصيب ثم اعتقل.

وذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، تسجيل 3 إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم، مشيرة إلى أنه تم تلقي بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار عند مفترق الخضر والتفاصيل قيد المراجعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه جرى إغلاق شارع الأنفاق في جنوب الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار.