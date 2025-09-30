إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس بجنوب بيت لحم

كتب : مصراوي

03:16 م 30/09/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم اعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

فيما أفادت إذاعة الجيش أن المنفذ دهس عددًا من الأشخاص عند مفترق الخضر وتم تحييده بإطلاق النار وأصيب ثم اعتقل.

وذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، تسجيل 3 إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم، مشيرة إلى أنه تم تلقي بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار عند مفترق الخضر والتفاصيل قيد المراجعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه جرى إغلاق شارع الأنفاق في جنوب الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي منفذ عملية الدهس بيت لحم

فيديو قد يعجبك:



