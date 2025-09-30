"شخص رائع".. ترامب يوجه الشكر للسيسي خلال خطابه عن خطة غزة

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره شخصياً لعدد من القادة المسلمين، نتيجة لجهودهم في محاولة إنهاء حرب غزة. وقال ترامب إن هؤلاء القادة "قدّموا لنا أفكاراً، وأشياءً يمكن القبول بها وأخرى لا يمكن القبول بها، وهي أمور معقدة للغاية".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه شخص رائع نظرا لدور مصر الكبير في محاولة التوصل لوقف إطلاق نار وإنهاء حرب غزة.

كما شكر ترامب أيضًا العاهل السعودي الملك سلمان آل سعود، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.

ووجه ترامب أيضًا الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب عن أردوغان: "إنه صديقي، رجل قوي".

وشكر ترامب كذلك ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي تحدث عن إسرائيل بعبارات دافئة على نحو مفاجئ خلال كلمته في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "إذا قبلت حماس، فإن هذا المقترح ينص على الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين فوراً، وفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة على أي حال. سيعود الأسرى، وستعود أيضاً جثث الشباب فوراً".

وأضاف أن خطته "تعني إنهاءً فورياً للحرب نفسها، وليس فقط الحرب في غزة".