بالفيديو| الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤولين بحزب الله

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم أمس الاثنين في جنوب لبنان مسؤول المدفعية في قطاع سحمر بحزب الله اللبناني وقضى عليه.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "هاجم جيش الدفاع أمس في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله الإرهابي"، بحسب وصفه.

وأضاف أدرعي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على إعادة إعمار بنى تحتية ارهابية في جنوب لبنان ودفع بمخططات إرهابية ضد قواتنا"، وفق ما أورده في المنشور.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش قضى أيضًا أمس على "الإرهابي" المدعو محمد حسين ياسين والذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة شقيف في حزب الله.