شهداء في قصف إسرائيلي وتقدم الدبابات الإسرائيلية وسط مدينة غزة



وكالات

يواصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم 725 من العدوان على غزة، قصف مناطق في القطاع مخلفا عددا من الشهداء والجرحى.

أفادت مصادر طبية، استشهاد نحو 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في شارع الجلاء قرب عمارة الزهارنة وأطلقت النار على مفرق السرايا غربي مدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة جاد الله في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

ودمرت طائرات إسرائيلية مربعًا سكنيًا في محيط عيادة الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أصيب 5 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة عرندس شمالي مخيم النصيرات.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا في دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهداف الجيش الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 6 فلسطينيين في غارات على خان يونس خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66055 شهيدًا و168346 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا للغد.