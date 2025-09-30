فيديو| هتافات مؤيدة لغزة ترافق وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض وسط احتجاجات.

وخلال وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث خطة إنهاء حرب غزة، تعالت هتافات محتجين مؤيدين للفلسطينيين، رفضًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح.

Benjamin Netanyahu has arrived at the White House to walk his dog. pic.twitter.com/OH25SBgnbd — Frankie Stockes (@realStockes) September 29, 2025

وعقد ترامب مساء اليوم اجتماعًا صحفيًا مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلاله أنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.