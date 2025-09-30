إعلان

فيديو| هتافات مؤيدة لغزة ترافق وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض

كتب : مصراوي

12:01 ص 30/09/2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض وسط احتجاجات.

وخلال وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث خطة إنهاء حرب غزة، تعالت هتافات محتجين مؤيدين للفلسطينيين، رفضًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح.

وعقد ترامب مساء اليوم اجتماعًا صحفيًا مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلاله أنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض هتافات مؤيدة لغزة خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة محتجين مؤيدين للفلسطينيين

