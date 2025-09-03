وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة لاحتلال الضفة

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر قرار بإعداد خطة حاسمة خلال جلسة مغلقة عقدها اليوم الأربعاء، لاحتلال الضفة الغربية.

وقال كاتس، إن "هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الآليات ووجّه التنظيم والسلطة الفلسطينية أسلحتهما ضدنا، فسنخوض حربًا ستنتهي حسمًا لن نسمح بانتفاضة أخرى سيكون ردنا صارمًا ومختلفًا تمامًا، مهما حدث، لن يحدث".

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار زامير، إلى أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ووطنية، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.