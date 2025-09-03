نتنياهو عن عائلات الأسرى: المتظاهرون الفاشيون يهددون بقتلي

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن المتظاهرين يغلقون الطرق ويشعلون الحرائق ويهددون بقتله.

وأكد نتنياهو، أن المتظاهرون الإسرائيليين الذين يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى يتصرفون مثل "الفاشيين"، مضيفا أن "المظاهرات الممولة والمنظمة والمسيسة ضد الحكومة تجاوزت كل الحدود".

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على ضرورة إنفاذ القانون بشأن تجاوزات المتظاهرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن متظاهرين إسرائيليين يغلقون الشارع الرابط بين القدس وتل أبيب في إطار الاحتجاجات الشعبية.

وأشارت التقارير، إلى أن متظاهرون توجهوا إلى قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اعتقال شخصين بشبهة إضرام النار قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس صباح اليوم.

وذكرت القناة العبرية، أنه منذ صباح اليوم احتشد متظاهرون أمام منازل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرة احتجاجية تحت شعار "أوقفوا الحرب وأعيدوا الجميع إلى ديارهم".