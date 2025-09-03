ترامب: أنتظر قرارًا من بوتين بشأن الحرب بأوكرانيا خلال أسبوعين

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط لفرض عقوبات إضافية على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي، مؤكدا أن هذه السياسة كبّدت موسكو خسائر بمئات المليارات من الدولارات.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ساعدت الصين في "نيل حريتها"، لكنها لم تحصل على التقدير الذي تستحقه.

وفي سياق منفصل، هاجم ترامب إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، واصفا إياها بـ"غير الكفؤة"، متهما الديمقراطيين بمحاولة صرف الانتباه عن إنجازاته، التي شملت، إنهاء سبع حروب من خلال فرض رسوم جمركية وإبرام اتفاقات تجارية، وفق تعبيره.

واتهم ترمب إدارة بايدن بالسماح بدخول "ملايين الأشخاص" من فنزويلا بمن فيهم رجال العصابات والمجرمين.

كذلك، شدد الرئيس الأمريكي على قدرته على تجنب الإغلاق الحكومي من خلال إقرار موازنة "ممتازة"، متوقعا أن يحقق الجمهوريون نتائج قوية في الانتخابات المقبلة، أمام الديمقراطيين "المرضى" الذين "يرفضون مكافحة الجريمة".

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعرب ترامب عن استعداده لنشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، مشيرا إلى أنها حليف موثوق، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستبقى هناك طالما رغبت وارسو بذلك.

وحول الحرب في أوكرانيا، أوضح ترامب أنه ينتظر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، مشددا على أن الحرب هناك أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية، مبديا رغبته في إنهاء هذه "الحرب الغبية".

ودعا ترمب إلى الاحتفاء بـ"عظمة أمريكا"، منوّها إلى أن إنجازاته السياسية والاقتصادية ستعزز مكانة الولايات المتحدة على الساحة العالمية.