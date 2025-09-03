إعلان

الكرملين ينتقد وصف المستشار الألماني بوتين بأنه "مجرم حرب"

06:08 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الكرملين

برلين - (د ب أ)

انتقدت روسيا التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والتي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله على هامش زيارة بوتين للعاصمة الصينية بكين: "سمح ميرتس لنفسه في الساعات الأخيرة بالإدلاء بالكثير من التصريحات غير اللائقة. لا يمكن في الوقت الحالي أخذ رأيه بعين الاعتبار". وأشارت وسائل إعلام روسية إلى رد موسكو، لكن العديد منها تجنب استخدام عبارة "مجرم حرب".

وفي سياق متصل، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات ميرتس التي تحدث فيها عن ضرورة "إنهاك روسيا اقتصاديا"، مشككة في قدرة ألمانيا على ذلك. وقالت: "المنهك عاجز عن ذلك، يا سيد ميرتس".

يذكر أن أزمة ألمانيا الاقتصادية - خاصة بعد توقف إمدادات الطاقة المنخفضة التكلفة نسبياً مثل النفط والغاز من روسيا - تشكل موضوعاً متكرراً في موسكو، مقترنة بانتقادات حادة للمستشار الألماني.

وكان ميرتس قال في مقابلة مع قناة "سات.1" مساء أمس الثلاثاء، عن بوتين "إنه مجرم حرب. وربما يكون أخطر مجرم حرب في عصرنا الحالي الذي نشهده على نطاق واسع. ويجب أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب. فالتساهل معهم في غير محله".

ودعا ميرتس إلى فرض رسوم جمركية على الدول التي تتاجر مع روسيا، في إشارة إلى دول مثل الصين والهند.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي بوتين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا. وفي المقابل، تنفي روسيا تمامًا اتهامات ارتكاب جرائم حرب، وتؤكد أن "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي يستخدمه الكرملين في الحديث عن حربه على أوكرانيا، تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى حماية السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

