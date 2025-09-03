إعلان

إسرائيل تطلق "عربات جدعون 2" والمقاومة ترد بـ"عصا موسى"

05:46 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إيال زامير عين آفي دوفرين

وكالات

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار زامير، إلى أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ووطنية، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

في المقابل، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وأوضح القيادي في القسام في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان الاحتلال إطلاق علميته، مضيفا أن "العدو شاهد عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل تطلق عربات جدعون 2 المقاومة ترد بعصا موسى حماس
