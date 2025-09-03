إعلان

بوتين عن لقائه بزيلينسكي: لو كان مستعدا فليأتي إلى موسكو

05:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على أتم استعداد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة حل الأزمة الروسية الأوكرانية، متسائلا عن جدوى ذلك اللقاء المحتمل.

وقال بوتين خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، إن الصلاحيات السياسية للرئيس الأوكراني انتهت مع انتهاء فترته الرئاسية، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى استفتاء لحل القضية الإقليمية، وإنهاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات.

وأضاف "أنه لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أخرى ودائما ما رفضنا عضوية أوكرانيا في الناتو"، لافتًا "إلى أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد للقاء زيلنسكي ولو كان مستعدا فليأت إلى موسكو".

وعن العلاقة الروسية الصينية، قال بوتين "الاقتصاد الصيني متطور وهناك إمكانية لتوريد الطاقة للأسواق، وسنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالاً".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي حل الأزمة الروسية الأوكرانية رفض عضوية أوكرانيا في الناتو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ