بوتين عن لقائه بزيلينسكي: لو كان مستعدا فليأتي إلى موسكو

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على أتم استعداد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة حل الأزمة الروسية الأوكرانية، متسائلا عن جدوى ذلك اللقاء المحتمل.

وقال بوتين خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، إن الصلاحيات السياسية للرئيس الأوكراني انتهت مع انتهاء فترته الرئاسية، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى استفتاء لحل القضية الإقليمية، وإنهاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات.

وأضاف "أنه لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أخرى ودائما ما رفضنا عضوية أوكرانيا في الناتو"، لافتًا "إلى أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد للقاء زيلنسكي ولو كان مستعدا فليأت إلى موسكو".

وعن العلاقة الروسية الصينية، قال بوتين "الاقتصاد الصيني متطور وهناك إمكانية لتوريد الطاقة للأسواق، وسنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالاً".