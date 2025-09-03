كتب- محمود الهواري:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من كولورادو إلى هانتسفيل في ولاية ألاباما، في خطوة تعكس قرارا اتخذته الإدارة الرئاسية السابقة.

وتشرف قيادة الفضاء الأمريكية على قدرات الحرب الفضائية للجيش الأمريكي، بما في ذلك قوة الفضاء، وهي خطوة تأتي وسط حديث عن التفوق الأمريكي في المجال الفضائي.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء، إن سياسة ولاية كولورادو التي تعتمد على إرسال بطاقات اقتراع بالبريد لكل الناخبين لعبت دورا في قراره: "المشكلة التي واجهتها مع كولورادو هي أنهم اعتمدوا التصويت بالبريد فقط، ما أدى إلى انتخابات فاسدة تلقائيا هذا لا يمكن أن نقبله، لذا لعب هذا دورا كبيرا."

من جهة أخرى، صاغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث القرار في إطار تعزيز التفوق الأمريكي في الفضاء، مؤكدا: "من يسيطر على السماوات سيسيطر على مستقبل الحرب."

وأضاف السيناتور تومي توبرفيل، الجمهوري من ألاباما والمدرب السابق لكرة القدم الجامعية، أن المقر الرئيسي الجديد قد يحمل اسم ترامب نفسه، مشيدا بخطة بناء قيادة فضائية ضخمة في هانتسفيل.

وتشتهر هانتسفيل باسم "مدينة الصواريخ"، نظرا لدورها التاريخي في تطوير الصواريخ الأمريكية، إذ تأسست وكالة الصواريخ الباليستية للجيش عام 1956 في ترسانة ريدستون تحت إشراف عالم الصواريخ فيرنر فون براون.

وطورت أول صاروخ أمريكي يحمل رأسا نوويا حيا، وصاروخ جونو 1 لإطلاق أول قمر صناعي أمريكي، ومركبة ميركوري-ريدستون لإرسال أول رواد فضاء أمريكيين.