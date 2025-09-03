مصر أرض السلام والعزة.. ماذا قال السيسي في احتفال المولد النبوي؟

كتب- عمرو صالح:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبحسب بيان، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للدكتور أسامة الأزهري، اختتمها بتقديم هدية تذكارية للرئيس، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رحمة للعالمين"، ثم كلمة لفضيلة الإمام الأكبر. كما شمل البرنامج إلقاء قصيدة بعنوان “1500 عام في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”، واستمع الحضور إلى أغنيتين بعنوان "محمد يا رسول الله" و"محمد نبينا".

كما قام الرئيس بمنح عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ومنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى للمرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثراً بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين بمنطقة العاشر من رمضان، تقديراً لتضحياته البطولية.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن احتفال المولد النبوي يمثل فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، بما في ذلك الإكرام، الصدق، الأمانة، مواجهة الغلو والتطرف، العناية بالعلم والبحث العلمي، وحماية الوطن. وأضاف أن هذه القيم يجب أن تُترجم إلى برامج عملية تنير الواقع المعاصر، بما يعكس حب المصريين لمقام النبي ﷺ ويعزز تحقيق مقاصد شرعه الشريف.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة، بمناسبة مرور ألف وخمسمائة عام على مولد النبي ﷺ، تعتزم تحفيز كافة مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية والإعلامية وغيرها، على الانطلاق بقوة نحو ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، وبناء الإنسان على الفكر والعلم والإبداع، مع الارتباط الصادق بالله جل جلاله.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على يقظة الدولة ومواجهة التحديات بمهنية وإجراءات مدروسة، مع الاعتماد على قدرات الشعب المصري لضمان حياة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن مصر ستظل أرض الأمان والسلام والعزة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

