أصوات انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.. الطيران السوري يكشف التفاصيل

03:22 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

سوريا

background

دمشق - ( د ب أ )

أعلنت الهيئة العامة السورية للطيران المدني اليوم الأربعاء، أن الأصوات بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير آمن لمخلفات حرب قديمة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إنها "تطمئن المواطنين والمسافرين بأن الأصوات التي سمعت قبل قليل بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب قديمة جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار ".

وأكدت أن مطار دمشق يتمتع بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، لافتة إلى أن حركة الملاحة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير.

وكانت مصادر سورية محلية أفادت بدوي انفجار مجهول قرب مطار دمشق، وفق "تلفزيون سوريا".

بدورها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس عربات و30 عنصراً دخلت من قاعدة الاحتلال المستحدثة في حرش جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي الساعة الثالثة فجراً، وتوغلت في بلدة جباتا الخشب وفتشت عدداً من المنازل واعتقلت سبعة أشخاص، ثم انسحبت الساعة الخامسة صباحاً باتجاه القاعدة".




سوريا دمشق الطيران السوري
