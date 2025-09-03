إعلان

زيلنسكي يتوقع حصول أوكرانيا على "تعزيز ملموس" خلال قمة في الدنمارك

12:10 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب ا)

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عبر منصة "تليجرام" إنه يتوقع حصول أوكرانيا على " تعزيز ملموس" من قمة الدول الثماني بشمال أوروبا البلطيق المنعقدة في الدنمارك اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيلنسكي قال إنه يعتزم إجراء مباحثات ثنائية في فرنسا مساء اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن الدول الثماني بشمال أوروبا البلطيق تتضمن الدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

فولودمير زيلينسكي أوكرانيا الدنمارك تعزيز ملموس
