الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل مجموعة من "قسد" في ريف الرقة الشرقي



وكالات

أكدت قناة "الإخبارية" السورية، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلل مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمنطقة المغلة بريف الرقة الشرقي.

وأضافت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري أسقط عددا من أفرادها بين قتيل وجريح، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش السوري تصدى لمجموعة قتالية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية للجيش بمنطقة تل ماعز شرق حلب، إذ أوقعت قوات الجيش السوري، عناصر القوة المتسللة بكمين محكم.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن قوات تابعة لـ"قسد" تتمركز في قرية أم تينة وينة حافر بريف حلب، استهدفوا نقاط عسكرية للجيش في تل ماعز في محاولة لتغطية انسحاب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.

وأفاد المصدر الحكومي، بأن الاشتباك الأول كان بأسلحة خفيفة، لكن تم الرد بالسلاح الثقيل مع استمرار القصف من قِبل قوات "قسد"، فضلا عن استدعاء قوات دعم للنقاط العسكرية في تل ماعز.