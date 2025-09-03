إعلان

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل مجموعة من "قسد" في ريف الرقة الشرقي

02:46 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الجيش السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكدت قناة "الإخبارية" السورية، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلل مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمنطقة المغلة بريف الرقة الشرقي.

وأضافت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري أسقط عددا من أفرادها بين قتيل وجريح، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش السوري تصدى لمجموعة قتالية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية للجيش بمنطقة تل ماعز شرق حلب، إذ أوقعت قوات الجيش السوري، عناصر القوة المتسللة بكمين محكم.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن قوات تابعة لـ"قسد" تتمركز في قرية أم تينة وينة حافر بريف حلب، استهدفوا نقاط عسكرية للجيش في تل ماعز في محاولة لتغطية انسحاب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.

وأفاد المصدر الحكومي، بأن الاشتباك الأول كان بأسلحة خفيفة، لكن تم الرد بالسلاح الثقيل مع استمرار القصف من قِبل قوات "قسد"، فضلا عن استدعاء قوات دعم للنقاط العسكرية في تل ماعز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري ريف الرقة الشرقي مجموعة من قسد قوات قسد سوريا الديمقراطية سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان