من السودان لباكستان وأفغانستان.. 3 كوارث وآلاف الضحايا في يوم واحد- صور وفيديو

12:23 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

السودان

كتب- محمود الطوخي

وسط التغيرات المناخية بما في ذلك الاحترار العالمي وزيادة درجة حرار جوف الأرض، تنتج كثيرا من الظواهر الطبيعية المرتبطة بشكل وثيق، ما يتسبب في مصرع وإصابة آلاف الأشخاص من حول العالم.

وخلال الساعات الماضية، شهدت 3 بلدان هي: السودان وباكستان وأفغانستان، ظواهر طبيعية أسفرت عن مصرع ما يزيد عن ألفي شخص وإصابة وإجلاء مئات الآلاف.

1

السودان: نحو 1000 قتيل تحت التراب

ففي السودان، شهدت قرية ترسين في إقليم دارفور انزلاقا أرضيا يوم الأحد الماضي، عقب أسبوع من هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما أدى إلى مصرع جميع سكان القرية البالغ عددهم 1000 شخص باستثناء ناج واحد.

وقالت "حركة تحرير السودان" التي تسيطر على المنطقة في بيان، إن القرية سُويت بالأرض بشكل كامل.

ودعت الحركة، الأمم المتحدة إلى التدخل للمساعدة في استخراج جثث القتلى المطمورة تحت التراب والذين تُقدّر أعدادهم بنحو ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال.

واعتبر مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، حادث الانزلاق الأرضي "مأساة إنسانية"، مطالبا المنظمات الدولية بالتدخل الفوري للمساعدة في جهود انتشال جثث القتلى.

2

وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بانتشال 90 جثمانا حتى اللحظة من موقع الحادث في قرية ترسين، موضحة أن عملية الانتشال تجري باستخدام أدوات محلية وبمعاونة سكان القرى المجاورة.

وعادة ما تتعرض منطقة جبل مرّة في السودان، لحوادث انزلاقات أرضية غير أن حصيلة القتلى هذه المرة كانت الأكبر على الإطلاق.

أفغانستان: 1200 قتيل أسفل الأنقاض

في أفغانستان، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة ولاية كونر شرقي أفغانستان ومناطق حدودية مع باكستان، أمس الاثنين، إذ شعر به مئات آلاف السكان امتدادا من العاصمة الأفغانية كابل وحتى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وبحسب مسؤولين حكوميين، أسفر الزلزال عن مصرع 1500 شخص وإصابة 3100 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

وأشارت السلطات الأفغانية، إلى أن الزلزال تسبب في تدمير ما يزيد عن 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، فيما لا تزال طواقم البحث والإنقاذ عملها في ظل صعوبات للوصول إلى القرى النائية نتيجة الطبيعة الجبلية للمنطقة.

3

وأعلنت السلطات، أن 3 قرى دّمرت بشكل كامل في منطقة كونر، بينما لحقت أضرار بالغة بقرى أخرى.

وفي أثناء تواصل عمليات البحث والإقاذ، ضرب زلزال آخر بقوة 5.52 ريختر المنطقة في شرقي أفغانستان، إذ وقع مركزه على بعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننجرهار.

وتتخوف السلطات الأفغانية، من تفاقم الأوضاع الحالية في ظل استمرار البحث عن القتلى وازدياد حصيلة الضحايا، مع نقص الإمكانيات والمعدات وصعوبة إيصال المساعدات إلى القرى المنكوبة.

باكستان: مقتل العشرات وإجلاء مئات الآلاف

ضربت فيضانات جارفة إقليم البنجاب الباكستاني وأماكن أخرى من البلاد، غير أن هطول الأمطار يوم أمس الاثنين، فاقم من الأوضاع الكارثية في القرى والمدن ما أسفر عن مصرع نحو 41 شخصا.

وأدى هطول الأمطار الذي امتد لأسابيع متواصلة بمعدل فوق الطبيعي إلى جانب تسرّب كميات كبيرة من المياه من السدود الهندية قرب الحدود، الأسبوع الماضي، في فيضان الأنهار واندفاع مياهها إلى المناطق المنخفضة في باكستان، وفق وكالة "اسوشيتد برس".

4

واضطر السكان في مقاطعتي جانج وملتان، إلى النزوح سيرا عبر مياه الفيضانات حاملين أمتعتهم، وسط شكاوى من انتظار رجال الإنقاذ قبل العبور إلى بر الأمان قاطعين مياه بعمق يقارب متر نصف المتر، غير أن آخرين ظلوا عالقين.

ومنذ الأسبوع الماضي، يعمل رجال الإنقاذ بمعاونة الجيش الباكستاني على إجلاء ما يزيد عن 700 ألف شخص، وفق ما ذكره المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في البنجاب عرفان علي كاثيا.

التغيرات المناخية أفغانستان باكستان إقليم دارفور السودان
