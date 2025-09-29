ترامب يهدد حماس: إذا رفضتم الخطة سندعم إسرائيل لمواصلة حملتها العسكرية

وكالات

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكره على "موافقته" على خطة السلام في غزة. لكن نتنياهو لم يُدلِ بتصريح بعد، ولم يتضح فورًا ما إذا كان قد وافق تمامًا على الاقتراح الأمريكي.

وأشار ترامب إلى أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على الاتفاق، مضيفًا: "سمعت أن حماس تريد إنجاز هذا أيضًا". لكن الرئيس الأمريكي حذر من أنه من المحتمل أن ترفض حماس الاتفاق.

وهدد الرئيس الأمريكي حركة حماس من رفضها للخطة التي قدمها بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "إذا فعلوا ذلك فإن إسرائيل سوف تحظى بدعم الولايات المتحدة لمواصلة حملتها العسكرية".

وتابع ترامب: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام. وإذا رفضت حماس الاتفاق، وهو أمر وارد دائمًا - فهم الطرف الوحيد المتبقي - فقد قبله الجميع. لكن لديّ شعور بأننا سنحصل على رد إيجابي، ولكن إن لم يحدث ذلك، فكما تعلم يا بيبي، ستحصل على دعمنا الكامل لفعل ما يجب عليك فعله".

وقبيل المؤتمر الصحفي، أصدر البيت الأبيض "خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة" مكونة من 20 نقطة، وتنص على أنه إذا اتفق الجانبان "فإن الحرب ستنتهي على الفور".

أعلن ترامب رسميًا عن مبادئنا للسلام، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا، على حدّ قوله. وأضاف: "أود أن أشكر قادة العديد من الدول العربية والإسلامية على دعمهم الكبير في تطوير هذا المقترح، إلى جانب العديد من حلفائنا في أوروبا".