ترامب: سأعلن عن سلام أبدي في الشرق الأوسط

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم بات "قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة" في إشارة إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن حديثه لم يعد يقتصر على وقف الحرب في غزة، بل عن "سلام أبدي في الشرق الأوسط".

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، أنه بحث مع نتنياهو سبل إنهاء الحرب في غزة، وأنه سيعلن قريبا عن مبادئ شاملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معربًا عن شكره لقادة دول عربية وإسلامية، إضافة إلى حلفاء في أوروبا، على تجاوبهم الإيجابي مع المبادئ الأمريكية المقترحة، كما شكر نتنياهو على موافقته على خطة السلام.