البيت الأبيض: نتنياهو أعتذر لقطر وتعهد بعدم تكرار الهجوم عليها

وكالات

قال البيت الأبيض، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر، وأكد أن مثل هذا الهجوم لن يتكرر في المستقبل.

وأوضح البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، أن نتنياهو أبدى أيضًا أسفه البالغ لمقتل رجل أمن قطري دون قصد خلال الضربة الصاروخية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل الأراضي القطرية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في اتصال ثلاثي ضمّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية القطري، ناقشوا خلاله مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة، إضافة إلى آفاق تحقيق أمن واستقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن رئيس الوزراء القطري رحب بالتصريحات وأكد استعداد قطر لمواصلة المساهمة الهادفة لتحقيق أمن الإقليم.

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، أن دولة قطر اشترطت تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارًا رسميًا كشرط لمواصلة مشاركتها في المفاوضات الجارية بشأن حرب غزة.

وأضاف المصدر أن نتنياهو لم يُبلغ الوزراء في حكومته بشأن هذا الشرط المتعلق بالاعتذار.