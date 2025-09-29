مسؤول كبير بإدارة ترامب: مرهقون من نتنياهو

وكالات

كشف موقع أكسيوس عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الجميع مرهقون من نتنياهو"، في إشارة إلى الضغوط المستمرة والتحديات المرتبطة بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن لبحث تفاصيل الخطة الأمريكية وتطورات الحرب في غزة خلال لقائه المرتقب مع الرئيس ترامب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل أبدت تحفظات على عدد من البنود الواردة في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض للإعلان عن اتفاق سلام يُجبر حكومة بنيامين نتنياهو على وقف العمليات العسكرية.

ووفقًا للمصادر، فإن الخطة الأمريكية تبقي على خيار إقامة الدولة الفلسطينية مفتوحًا، محذرة من أن أي خطوة إسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية ستُقوّض آفاق حل الدولتين بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن إصرار ترامب على إنجاز اتفاق بشأن غزة ازداد عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف مبنى سكنيًا يُعتقد أن قادة من حركة "حماس" كانوا مجتمعين فيه.

وكان ترامب قد قدّم خلال الأيام الماضية خطة من 21 بندًا لوقف إطلاق النار في غزة، تشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية، وتجميد الوضع الميداني، وإطلاق سراح جميع الأسرى وعددهم 20 شخصًا خلال 48 ساعة، إلى جانب تسليم جثامين أكثر من 20 إسرائيليًا يُعتقد أنهم قتلوا خلال القتال.

وتنص الخطة بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست على نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وتشكيل قوة أمنية دولية للإشراف على القطاع، وتطبيق ما أطلق عليه ترامب اسم "خطة التنمية" لإعادة إعمار غزة. كما تتضمن بنودًا لعفو من ينضمون إلى "عملية السلام"، وتسهيل سفر مقاتلي حماس الراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى.