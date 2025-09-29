وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

واستمع أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى إحاطة من رامز الأكبروف، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأشار الأكبروف، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 (الصادر عام 2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – وقال: "ومع ذلك تسارع النشاط الاستيطاني".

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.