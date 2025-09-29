أكسيوس: ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض الأخير الخطة بشأن غزة

ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض الأخير الخطة بش

وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مساعدين ومسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن الخلافات بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تزايدت على خلفية الحرب الجارية في غزة.

ووفقاً للموقع، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل يشهد تراجعًا غير مسبوق، حتى داخل أروقة البيت الأبيض، وسط تحذيرات من أن استمرار نتنياهو في رفض خطة واشنطن الخاصة بإنهاء الحرب قد يدفع ترامب إلى الانقلاب عليه سياسيًا.

وأكد مستشارون للرئيس ترامب أن عملية السلام في غزة تمثل "اختباراً لمصداقية الرئيس"، وأن أي فشل في إقناع نتنياهو بوقف العمليات العسكرية سيقوض ما يسعى ترامب إلى تحقيقه في الشرق الأوسط.

كما نقلت التسريبات عن أحد مستشاري ترامب أن إطلاق نتنياهو صواريخ تجاه قطر وحّد دول الخليج، ودفعها للتحدث بصوت واحد في مواجهة تل أبيب، ما أسهم في حشد الجهود الإقليمية ضد إسرائيل.

وأشار بعض المستشارين إلى أن نتنياهو يستغل الرئيس الأمريكي ويعمل على زعزعة الاستقرار من أجل بقائه السياسي، بينما اعتبر مسؤول في البيت الأبيض أن القلق المتزايد لدى نتنياهو بشأن محاكمته الجارية وراء سلوكه العدواني الحالي.

وأضافت المصادر أن نتنياهو بات أمام خيار حاسم: إما الانصياع لرغبة ترامب بإنهاء الحرب، أو الرضوخ لشركائه في اليمين المتطرف داخل حكومته، في وقت طالب فيه مسؤولون أمريكيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف تدخله في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.