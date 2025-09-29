

وكالات

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم 724 من العدوان على غزة، استهداف المنازل في القطاع مخلفا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية، استشهاد 52 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت مصادر محلية، إن الدبابات الإسرائيلية تقترب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد أن حاصرت مستشفى الحلو بحي النصر وانقطعت خدمة الإنترنت عنه.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن العمل مستمر في مستشفى الشفاء الذي تعرض خلال الحرب للاقتحام مرتين مطالبة بتوفير الحماية للمستشفى.

وفجر اليوم الإثنين، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأصيب 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة.

وفجّر الجيش الاسرائيلي عربات مُفخّخة في منازل بحي النصر غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات حربية اسرائيلية بناية سكنية بمحيط سوق الذهب في البلدة القديمة بمدينة غزة. بالإضافة إلى بناية أخرى في شارع النصر.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في شارع النفق شمالي مدينة غزة، إذ نشب حريق داخل شقة سكنية جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة الخروبي قرب مطعم بالميرا غرب مدينة غزة.

ووسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات.

واستشهدت الفلسطينية أميرة الحافي متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الشهر الماضي.

وفي جنوب القطاع، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته الغد.