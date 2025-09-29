تحويل مسار رحلات جوية في النرويج بعد الاشتباه في تحليق مسيرات



وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم تحويل مسار عدة رحلات جوية في النرويج بعد مشاهدة ما يشتبه أنها مسيرات.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، نقلا عن شركة الطيران "نرويجيان"، أن رحلة من أوسلو إلى مطار باردوفوس في مقاطعة ترومس الشمالية اضطرت للعودة في وقت متأخر من المساء. وتم إغلاق المطار مؤقتاً.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ أيضًا عن مسيرات داخل المنطقة المحظورة في مطار برونويسوند في مقاطعة نوردلاند الواقعة إلى الجنوب.

وفي تلك الحالة أيضا، تم تحويل مسار رحلة جوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية نقلا عن مشغل المطار أفينور.

ولا يزال مصدر هذه المسيرات غير واضح، رغم الشبهات التي تحوم حول روسيا.

وواجهت الدنمارك المجاورة أيضا حوادث مسيرات في الأيام الأخيرة، وتم رصد عدة مسيرات في المطارات، مما دفع السلطات إلى فرض حظر على تحليق المسيرات المدنية حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت وزارة النقل الدنماركية، إن هذه الخطوة مرتبطة بقمة الاتحاد الأوروبي التي ستُعقد في كوبنهاجن هذا الأسبوع.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سيُحظر على جميع المسيرات المدنية التحليق في المجال الجوي الدنماركي، وفقا للعربية.